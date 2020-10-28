新都城兩房628萬沽
祥益區域董事袁思賢表示，屯門豐景園5座低層1室，面積301方呎，兩房間隔，議價後以435萬易手，呎價14452元，買家購入作上車之用。原業主於16年以335萬購入，轉手帳面獲利100萬。
世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城3座中層A室，面積451方呎，三房間隔，原叫價710萬，議價後以696萬獲承接，呎價15432元。據了解，原業主於06年以187萬購入，帳面獲利509萬離場，升值2.7倍。
利嘉閣分行經理黃金欽稱，將軍澳THE PARKSIDE第1A座中高層D室，面積541方呎，兩房連儲物室間隔，望園景，原叫價1020萬，議價後以980萬交吉易手，呎價18115元。據了解，原業主於14年11月以659.3萬購入，現轉手帳面獲利約320.7萬。
THE PARKSIDE呎價1.81萬
中原區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山新港城N座高層6室，面積337方呎，兩房間隔，議價後以617萬易手，呎價18309元。據悉，原業主於16年以423萬購入，帳面獲利194萬離場，升值約45.9%。
美聯助理區域經理周永業表示，筲箕灣東興大廈中層D室單位，面積434方呎，議價後以635萬成交，呎價14631元。