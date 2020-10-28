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PARK YOHO VENEZIA呎租27.3元

2020-10-28 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO VENEZIA第6A座低層C室，面積841方呎，三房連套房間隔，望園景，獲租客以2.3萬租入，呎租27.3元。據了解，業主於16年以833.1萬購入，按買入價計算，租金回報約3.3厘。

　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，南昌站匯璽III第7座低層B室，面積359方呎，一房間隔，望海景，議價後以1.75萬租出，呎租48.7元。

　　據了解，新租客為單身人士，業主於19年10月以822萬購入，租金回報2.6厘。

　　香港置業高級營業經理盛家倫表示，長沙灣喜漾1座中層B室，面積482方呎，兩房間隔，望樓景，議價後以1.68萬租出，呎租34.9元，據悉，新租客為一對中年夫婦。

　　業主於15年9月以579.3萬購入，現享租金回報3.5厘。
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