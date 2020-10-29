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將軍澳廣場呎價1.7萬

2020-10-29 列印
  二手再錄用家市價承接個案，中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳廣場7座中低層A室，面積417方呎，採兩房間隔，望內園景，議價後以720萬易手，呎價17266元。據悉，原業主於03年以139萬購入市，現轉手帳面獲利581萬離場，升值逾4.1倍。

　　美聯高級分區營業經理林潤強表示，鴨脷洲海怡半島26座中層B室，面積約為516方呎，兩房間隔，原先叫價約890萬，議價後以850萬易手，呎價為16473元，買家為同區租客，原業主於17年以約716.9萬購入，是次轉售帳面獲利約133.1萬，升值約19%。

　　祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天頌苑O座中層1室，面積640方呎，3房間隔，獲白居二客垂青，以430.68萬（居二價）購入，呎價6279元。
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