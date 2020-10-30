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朗城滙兩房月租1.6萬

2020-10-30 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗朗城滙3座中層F室，面積490方呎，屬兩房間隔，原先叫租1.65萬，議價後以1.6萬租出，呎租33元。租客為一對年輕夫婦，業主於218年以860萬一手買入單位，現租出單位，租金回報約2.2厘。

　　香港置業市務經理 （銷售）王英傑表示，荔枝角美孚新邨3期吉利徑8號高層C室，面積509方呎，屬兩房間隔，望內園景，議價後以1.65萬租出，呎租32.4元，據悉，新租客為家庭客，業主於12年9月以約457.8萬購入，現享租金回報約4.3厘。
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