眺維港煙花海 帝柏海灣中空闊廳時尚瑰麗

以鄰近奧運站為優勢的大角咀屋苑帝柏海灣，前臨新油麻地避風塘，基座有泳池會所，四通八達。以下精選屋苑的頂層複式靚裝單位，實用面積逾1500方呎，樓底高曠具氣派，5房雙套房連衣帽間設計，居高臨下，巨窗廣角透視維港煙花美景及新油麻地避風塘海景。



帝柏海灣屬「奧運三寶」屋苑之一，由信和及嘉里建設等共同發展，緊鄰柏景灣，於2001年入伙，建有4座住宅，提供約1312伙，標準戶型涵蓋2房至3房套連工人套房及士多房，另備特色戶供應，迎合不同人士所需。屋苑設面積約15萬方呎的「帝柏灣會所」，備有內暖水泳池和高爾夫球練習場等多元設施。住客步行3分鐘可至港鐵奧運站，基座亦設大型購物商場奧海城，超級市場、各式食肆及戲院等應有盡有，而商場下層設有巴士總站，為住戶出門帶來更多選擇，輕鬆穿梭各區。



立刻帶各位走訪這個罕有複式放盤，位於2座頂層，坐向東南，實用面積1523方呎。此特色戶配有簇新華麗裝潢，複式上層樓底高約18呎，而下層樓底則高約16呎，充份體現豪宅格局與氣派。廳堂位處複式下層，甫入屋內，客廳的地板帶有直條紋理，配上弧形地氈及絲絨沙發組合，為一室增添高雅格調，飯廳位置為中空設計，懸掛着的圓形吊燈，令原本高曠的廳堂更顯空間感。兩廳分別裝有巨形玻璃窗，透視維港煙花美景及新油麻地避風塘海景，視野遼闊。



單位採5房2套連衣帽間設計，現場所見建有閣樓，善用了樓底高曠的優點。主人套房同備有近落地巨形玻璃窗，引景入室，其中酒紅色的主牆，配襯純白寢具及水晶吊燈，甚是高貴。