據悉，原業主於11年3月斥368萬購入，是次轉手帳面獲利345萬，升值約94%。
東港城呎價1.53萬易手
世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山天宇海7A座中層B室，面積756方呎，三房連儲物室間隔，原叫價1050萬，減價52萬，以998萬沽出，呎價13201元。
據了解，原業主於13年2月斥620萬購入，帳面獲利378萬離場，升值61%。
香港置業首席聯席董事曾家輝表示，大角咀港灣豪庭6座低層G室，面積381方呎，兩房間隔，望園景，原叫價730萬，議價後以698萬沽出，呎價18320元，新買家為首置客。原業主於09年6月以243.6萬購入，是次轉手帳面獲利454.4萬，升值近1.9倍。
利嘉閣高級經理高偉鴻表示，灣仔駿逸峰低層D室，面積422方呎，兩房間隔，望市景，以820萬沽出，呎價19431元。原業主於11月1月以550萬購入，現轉手帳面獲利270萬，升值49%。
緻藍天四房1370萬沽
中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳日出康城緻藍天1座高層RB室，面積942方呎，四房間隔，望開揚景，議價後以1370萬易手，呎價14544元。據了解，原業主於15年5月以865萬購入，現轉手帳面獲利505萬離場，升值58%。