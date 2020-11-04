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屋苑紛錄用家承接

2020-11-04 列印
■將軍澳東港城一個兩房單位，獲外區上車客承接，成交價713萬元。
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　　據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接，美聯首席高級營業經理林健偉表示，將軍澳東港城3座高層F室，面積466方呎，兩房間隔，望海景，獲外區上車客承接，成交價713萬，呎價15300元。

  據悉，原業主於11年3月斥368萬購入，是次轉手帳面獲利345萬，升值約94%。

東港城呎價1.53萬易手

　　世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山天宇海7A座中層B室，面積756方呎，三房連儲物室間隔，原叫價1050萬，減價52萬，以998萬沽出，呎價13201元。

　　據了解，原業主於13年2月斥620萬購入，帳面獲利378萬離場，升值61%。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，大角咀港灣豪庭6座低層G室，面積381方呎，兩房間隔，望園景，原叫價730萬，議價後以698萬沽出，呎價18320元，新買家為首置客。原業主於09年6月以243.6萬購入，是次轉手帳面獲利454.4萬，升值近1.9倍。

　　利嘉閣高級經理高偉鴻表示，灣仔駿逸峰低層D室，面積422方呎，兩房間隔，望市景，以820萬沽出，呎價19431元。原業主於11月1月以550萬購入，現轉手帳面獲利270萬，升值49%。

緻藍天四房1370萬沽

　　中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳日出康城緻藍天1座高層RB室，面積942方呎，四房間隔，望開揚景，議價後以1370萬易手，呎價14544元。據了解，原業主於15年5月以865萬購入，現轉手帳面獲利505萬離場，升值58%。
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