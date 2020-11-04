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PARK YOHO SICILIA呎租26.3元

2020-11-04 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO SICILIA第1A座高層A室，面積628方呎，屬3房間隔，以1.65萬租出，呎租26.3元，據了解，業主於16年8月以670.1萬購入，按買入價計算，租金回報約3厘。

　　香港置業高級營業經理麥紫軒表示，荔枝角美孚新邨五期恆柏街1號中層A室，面積657方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以1.75萬租出，呎租26.6元，據悉，新租客為家庭客，業主於00年8月以約212萬購入，現享回報約9.9厘。

　　祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門居屋新圍苑A座高層8室，面積401方呎，兩房間隔，以月租1.05萬租出，呎租26.2元，若以單位市值約434萬作計算，租金回報率達2.9厘。
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