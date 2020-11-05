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泓景臺兩房月租1.75萬

2020-11-05 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣聯席董事李啟昌表示，長沙灣泓景臺7座高層E室，面積516方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫租1.9萬，議價後減價1500元，以1.75萬租出，呎租34元。據悉，業主於03年10月以192.6萬購入，現租出享租金回報率約10.9厘。

　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，奧運站君滙港5座中層C室，面積541方呎，三房間隔，望海景，議價後以2.3萬租出，呎租42.5元。業主於09年11月以502萬購入，現享租金回報5.5厘。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門新屯門中心1座高層E室，面積597方呎，三房間隔，獲同區客以1.5萬「即睇即租」，呎租25.1元。
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