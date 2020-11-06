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屯門山景邨月租8500元

2020-11-06 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門山景邨5座中層1室，面積381方呎，業主累減300元，以月租8500元租出，呎租為22.3元，據悉，租客為同區客， 目前租金回報率為2.8厘。

  利嘉閣助理分區經理梁桂華表示，屯門華都花園4座低層H室，面積約435方呎，兩房間隔，景觀開揚，原以1.2萬放租，經議價後減價500元，以1.15萬租出，呎租約26.4元，據悉，業主於10年11月，以約165萬購入，現租出可享租金回報率約8.4厘。

　　香港置業高級營業經理麥紫軒表示，旺角MOD 595中層A室，面積483方呎，兩房間隔，望市景，月租1.7萬，呎租35.2元。

  據悉，新租客為情侶，業主於08年4月以約386.6萬購入，現享回報約5.3厘。
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