非魚論市——綠置居滯銷（三）

首個綠置居屋苑是位於新蒲崗的景泰苑，第二個屋苑是長沙灣麗翠苑，兩者步行前往港鐵啟德站或長沙灣站亦只需約5分鐘，該兩個屋苑地點優越，銷情相對理想。景泰苑的857個單位只用一個多月便告售罄，麗翠苑的2545個單位在約兩個半月亦告售罄。



今期綠置居青衣青富苑及柴灣麗翠苑，共推售3696個單位，至今已四個多月，所有家庭客於10月底已獲邀揀樓，整體出席率不足一成，情況相當慘淡。由於屋苑位置相對偏遠，無法彌補綠置居的核心問題。



對於沒有迫切長遠固定居所需要的綠表人士來說，資助出售房屋只是一個由長租轉為買樓的選項。可是部份綠置居單位的設計其實相當「趕客」，大部份單位面積較細。以今期青富苑與麗翠苑為例，面積約280至323方呎的普通開放式單位共有1808個，面積約188方呎的激細開放式單位有852個，兩者佔總推售單位比率分別為49%及23%。



參考房屋署統計數字，2020年三月底的公屋租戶人均居住面積是144方呎。以平均數計，兩人居住的公屋面積約有288方呎，與綠置居的普通開放式單位面積接近（居屋開放式單位面積相若）。就這批公屋戶來說，放棄現有的平租公屋，轉而購買一間面積相若，甚至再細近百呎的綠置居單位實屬不智，還未計購入單位後須負上的維修及管理費。



以現時狀況推算，今期綠置居完成所有揀樓程序後，將有約四成單位成為貨尾。屆時未售出單位的管理費須由政府承擔，構成浪費公帑。政府可考慮更改現有政策，將剩餘單位開放給白表單身人士購買，以滿足16萬名居屋揀樓時排隊尾的白表單身人士置業需要。



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