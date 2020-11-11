高雲臺三房1590萬易手

美聯營業經理江雲龍表示，北角海峯園南峯閣高層A室，面積814方呎，三房連套房間隔，望海景，原叫價1850萬，減至1680萬易手，呎價20639元，據悉，新買家為同區客，購入作換樓用途。
原業主於05年4月以508萬購入，是次轉售帳面獲利1172萬，升值約2.3倍。
美聯營業經理陳世豪表示，中半山干德道慧豪閣2座高層A室，面積611方呎，三房連套房間隔，以1540萬易主，呎價25205元，買家購入單位作換樓之用。
原業主於12年12月以1220萬購入，是次轉售帳面獲利320萬，升值約26%。
慧豪閣呎價2.52萬售
中原分行經理許秋偉表示，火炭駿景園2座高層B室，面積594方呎，兩房間隔，原叫價約950萬，議價後以865萬易手，呎價14562元。
據了解，新買家感屋苑環境舒適，購入單位自住。原業主於14年以650萬購入，是次沽出單位帳面獲利約215萬離場，升值約33%。
世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢竹洋路璟瓏軒雙號屋全幢，建築面積2100方呎，四房間隔，望山景，連天台約700方呎，原叫價2100萬，累減50萬，以2050萬成交，呎價9762元。
據了解，原業主為外籍人士，於14年以1990萬購入，帳面獲利60萬，升值3%。