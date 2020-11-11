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藍灣半島兩房月租兩萬

2020-11-11 列印
        二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座高層G室，面積455方呎，兩房間隔，獲租客以2萬租入，呎租約44元。

　　據了解，業主於18年7月以865萬購入，按買入價計算，租金回報約2.8厘。

　　祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門新圍苑D座高層10室，面積554方呎，三房間隔，獲同屋苑租客承租，以1.2萬租出，呎租21.7元，以單位市值約561萬作計算，租金回報率達2.6厘。

　　香港置業首席聯席董事陳煒鈞表示，新蒲崗譽．港灣6座中層E室，面積535方呎，兩房間隔，望內園池景，議價後以1.98萬租出，呎租37元，據悉，新租客為家庭客。業主於10年12月以490萬購入，現享租金回報4.8厘。
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