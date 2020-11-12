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OASIS KAI TAK呎租40.4元

2020-11-12 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業營業經理沈行進表示，啟德OASIS KAI TAK 3座中層A室，面積545方呎，兩房間隔，望啟德河景，以約2.3萬放租，議價後減價1000元，以2.2萬租出，呎租約40.4元，屬市價水平，租客一次過繳付一年租金，共涉資約26.4萬。據悉，新租客為夫婦。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島8座高層A室，面積728方呎，兩房連套房及工人房間隔，望海景，獲租客以3.2萬租入，呎租約44元。據了解，業主於10年7月以648萬購入，按買入價計算，租金回報約5.9厘。
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