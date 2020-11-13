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ISLAND RESIDENCE呎租40.1元

2020-11-13 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河ISLAND RESIDENCE中層C室，面積499方呎，兩房間隔，望市景，獲租客以2萬租入，呎租40.1元。

　　據了解，業主於17年4月以992.4萬購入，按買入價計算，租金回報約2.4厘。

　　香港置業營業經理沈行進表示，九龍灣德福花園J座高層4室，面積517方呎，兩房間隔，原叫租1.65萬，議價後以1.42萬租出，呎租27.5元，據悉，新租客為新婚夫婦。業主於10年11月以318.8萬購入，現享回報5.3厘。

　　利嘉閣分行經理黃諾文表示，西灣河嘉亨灣6座低層H室，面積492方呎，兩房間隔，望開揚景，以1.95萬租出，呎租40元。據悉，業主於05年9月以345萬購入，現租出享租金回報率約6.8厘。

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