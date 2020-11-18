連2800方呎前後花園 天巒素淡雅廳清新怡人

上水大型洋房屋苑天巒毗鄰雙魚河，周邊環境翠綠，是次精選2層大屋中的則王，面積2792方呎，3套房間隔，以淺調為主，簡約明亮，屋外連約2800方呎花園，園內附設綠茵草地，方便開派對及野餐。



天巒位於上水古洞，位置自成一隅，自設住客會所，更鄰近2大私人會所：高爾夫球會及香港賽馬會雙魚河鄉村會所。住戶添置日常用品，只需步行7至8分鐘至物業附近的古洞街市購物中心，另外可駕車約10分鐘前往港鐵上水站，該處商場店鋪選擇更多，此外，屋苑亦提供住客接駁巴士服務，往返港鐵朗屏站，而且駕車前往皇崗口岸，亦僅5分鐘車程。



上水天巒共分2期而建，合共提供約330座2層高及3層高的洋房，是次精選為2層洋房中的則王，為此戶型最大呎數洋房，而且為全新並未有入住過及保持發展商裝修，單位位於日內瓦大道東單號屋，實用面積約2792方呎，坐南向北，連2803方呎前後花園。



入屋前先經前鋪有草地花園，花園設有通往地下車庫的樓梯，內可泊約2輛車。進入大宅即為樓底高曠的客飯廳，全廳採多窗設計，在白天時即使不開燈，一室光猛。廚房亦設於同層，設有雙門雪櫃及紅酒櫃等，方便收納物品。



拾級而上為3套房及家庭廳，均採近落地玻璃大窗，及可放置「King Size」的牀後，仍可三邊下牀。其中主人浴室的浴缸設於落地玻璃旁，高貴時尚盡現。景觀方面，主人房望自家花園景，而另外2房望內園景為主。另外，天台可飽覽翠綠景致，亦方便觀星賞用。