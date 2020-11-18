藍天海岸每呎1.22萬
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門富健花園12座高層A室，面積592方呎，三房間隔，議價後以460萬（居二價）沽出，呎價7770元，屬市價水平。原業主於15年以268.8萬（居二價）購入，是次轉手帳面獲利191.2萬。
Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座低層G室，面積457方呎，兩房間隔，望內園及泳池景，獲買家以770萬購入，呎價16849元。據了解，原業主於00年2月以296.5萬購入，帳面獲利473.5萬。
世紀21富山聯席董事劉倩彤表示，牛池灣峻弦1座低層D室，面積663方呎，三房間隔，望山景，原叫價980萬，議價後以938萬成交，呎價14148元。據了解，原業主於14年以720萬購入，帳面獲利218萬，升值30%。
中原區域營業經理溫明峯表示，馬灣珀麗灣2座中高層B室，面積781方呎，三房連套房及儲物房間隔，望海景，原叫價1080萬，減至1000萬沽出，呎價12804元，買家為換樓客。原業主於10年2月以461萬購入，帳面獲利539萬，升值1.2倍。
美孚三房1028萬易手
利嘉閣聯席董事鄧偉健表示，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道20號高層C室，面積703方呎，三房連套房間隔，望開揚景，以1028萬易主，呎價14623元。