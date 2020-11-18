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蔡宏興料樓市表現平穩

2020-11-18 列印
蔡宏興料樓市表現平穩
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　　近期樓市表現回穩，華懋集團執行董事兼集團行政總裁蔡宏興（見圖）表示，最近新盤銷情不俗，東半山一個豪宅新盤造價理想，反映市場基調穩固，低息持續、市場資金充裕，「磚頭」一向是港人投資對象，加上新盤供應缺乏，令樓市難以大幅回落，表現平穩，若有利好消息出現，樓價更可能「彈返上去」。

　　蔡宏興又指，由疫情至今，集團堅持不減薪、不裁員、亦未有放無薪假，認為同事是集團重要一份子，管理層會將心比己，和同事共渡時艱。

堅持不減薪不裁員

　　他稱，華懋旗下酒店早於疫情早期，率先以本地家庭客為主打，部份酒店平均入住率於疫情期間，仍能維持九成。此外，華懋於疫情期間亦按個別情況和行業，為租戶提供租金優惠。

　　他又表示，集團今年成立60周年，藉着這個機會將品牌重新定位，透過核心業務及創造共享價值活動，為市民、社區及環境帶來正面影響。
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