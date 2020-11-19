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疊茵庭兩房月租1.1萬

2020-11-19 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級客戶經理古文彬表示，屯門疊茵庭7座中層A室，面積381方呎，兩房間隔，議價後以1.1萬租出，呎租28.9元，據悉，租客為外區客，租金回報率達2.5厘。

　　香港置業首席分區董事黃慶龍表示，奧運站帝柏海灣3座極高層E室，面積597方呎，3房連套房間隔，望海景，議價後以2.65萬租出，呎租44.4元，據悉，新租客為夫婦，業主於02年12月以約353.8萬購入，現享租金回報約9厘。

　　利嘉閣聯席董事李啟昌表示，長沙灣碧海藍天5座高層D室，面積約510方呎，兩房間隔，望園景，經議價後減價2200元，以1.78萬租出，呎租約35元，據悉，業主於13年1月以約600萬購入，現租出可享租金回報率約3.6厘。
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