粉嶺名都呎價1.32萬
美聯區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡黃埔花園12期7座中高層A室，面積797方呎，三房連套房間隔，議價後以1190萬成交，呎價14931元。
香港置業高級區域董事文啟光表示，長沙灣寶華閣高層B室，面積279方呎，兩房間隔，議價後以432萬成交，呎價15484元，據了解，買家為首置客。原業主於00年5月以102萬購入，是次轉售帳面賺330萬，升值3.2倍。
利嘉閣助理分區董事黃永全表示，元朗YOHO MIDTOWN第9座中層F室，面積534方呎，兩房間隔，原叫價850萬，減至800萬沽出，呎價14981元。據悉，原業主於10年2月以382.7萬購入，現轉手帳面獲利417.3萬，升值1.1倍。
世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山翠擁華庭5座中層D室，面積693方呎，三房間隔，原叫價950萬，累減至885萬成交，呎價12771元。據了解，原業主於99年以306萬購入，帳面獲利579萬離場，升值近1.9倍。
德福兩房738萬沽
美聯高級營業經理徐廣森表示，九龍灣德福花園E座中層2室，面積538方呎，兩房間隔，議價後以738萬成交，呎價13717元。原業主於14年8月斥資558萬購入，是次轉手帳面獲利180萬。