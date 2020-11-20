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屋苑紛錄減價成交

2020-11-20 列印
■近來屋苑二手單位紛錄減價成交，並獲用家承接。 資料圖片
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　　據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並獲用家承接，中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺名都1座高層E室，面積399方呎，兩房間隔，議價後以528萬獲承接，呎價13233元。原業主於05年以139萬購入，是次沽出單位獲利389萬離場，升值2.8倍。

粉嶺名都呎價1.32萬

　　美聯區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡黃埔花園12期7座中高層A室，面積797方呎，三房連套房間隔，議價後以1190萬成交，呎價14931元。

　　香港置業高級區域董事文啟光表示，長沙灣寶華閣高層B室，面積279方呎，兩房間隔，議價後以432萬成交，呎價15484元，據了解，買家為首置客。原業主於00年5月以102萬購入，是次轉售帳面賺330萬，升值3.2倍。

　　利嘉閣助理分區董事黃永全表示，元朗YOHO MIDTOWN第9座中層F室，面積534方呎，兩房間隔，原叫價850萬，減至800萬沽出，呎價14981元。據悉，原業主於10年2月以382.7萬購入，現轉手帳面獲利417.3萬，升值1.1倍。

　　世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山翠擁華庭5座中層D室，面積693方呎，三房間隔，原叫價950萬，累減至885萬成交，呎價12771元。據了解，原業主於99年以306萬購入，帳面獲利579萬離場，升值近1.9倍。

德福兩房738萬沽

　　美聯高級營業經理徐廣森表示，九龍灣德福花園E座中層2室，面積538方呎，兩房間隔，議價後以738萬成交，呎價13717元。原業主於14年8月斥資558萬購入，是次轉手帳面獲利180萬。
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