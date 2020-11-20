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新元朗中心三房月租2.05萬

2020-11-20 列印
  二手再錄市價租務個案，Q房網助理營業經理衛國雄表示，新元朗中心5座高層D室，面積870方呎，屬3房連套房間隔，望市區景，獲租客以2.05萬租入，呎租約23.6元。據了解，業主於09年11月以423.8萬購入，按買入價計v算，租金回報約5.8厘。

　　香港置業市務經理（銷售）葉嘉俊表示，長沙灣泓景臺7座高層G室，面積517方呎，兩房間隔，望開揚景，議價後以1.7萬租出，呎租32.9元，據了解，新租客為一對夫婦，業主於16年4月以約608萬購入，現享租金回報逾3.3厘。

　　中原高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河柏匯中層D室，面積328方呎，1房間隔，望樓景，以1.8萬租出，呎租55元。據悉，業主於今年6月以668萬購入，租金回報3.2厘。
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