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筲箕灣形薈呎租43.9元

2020-11-25 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理陳諺東表示，筲箕灣形薈1A座中層D室，面積330方呎，開放式間隔，望市景，獲租客以1.45萬租入，呎租43.9元，新租客為外區住客。業主於16年8月以581.9萬購入，按買入價計算，租金回報約3厘。

　　香港置業營業經理薛春華表示，南昌站匯璽2B座高層D室，面積351方呎，一房間隔，議價後以1.7萬租出，呎租48.4元，據悉，新租客為夫婦。業主於17年4月以約709.5萬購入，租金回報2.9厘。

　　Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO NAPOLI第28座低層A室，面積1058方呎，四房連套房間隔，望園景，獲租客以2.55萬租入，呎租24.1元。

　　據了解，業主於19年6月以1576.4萬購入，按買入價計算，租金回報約1.9厘。
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