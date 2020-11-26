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昇悅居379呎月租1.53萬

2020-11-26 列印
  二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣昇悅居5座高層D室，面積379方呎，1房間隔，望開揚景，議價後以1.53萬租出，呎租40.4元，據悉，新租客為夫婦，業主於19年6月以約640萬購入，租金回報2.9厘。

　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，奧運站維港灣9座中層H室，面積459方呎，兩房間隔，望山景，議價後以3500元，以月租1.85萬租出，呎租40.3元，據悉，新租客為單身人士，業主於18年5月以約910萬購入，回報2.4厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座極高層D室，面積729方呎，屬三房套加工人房，望海景，獲租客以2.8萬租入，呎租約38.4元，據了解，業主於05年2月以2671萬購入，租金回報約1.3厘。
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