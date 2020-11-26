昇悅居379呎月租1.53萬

香港置業首席聯席董事文愛玲表示，奧運站維港灣9座中層H室，面積459方呎，兩房間隔，望山景，議價後以3500元，以月租1.85萬租出，呎租40.3元，據悉，新租客為單身人士，業主於18年5月以約910萬購入，回報2.4厘。
Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座極高層D室，面積729方呎，屬三房套加工人房，望海景，獲租客以2.8萬租入，呎租約38.4元，據了解，業主於05年2月以2671萬購入，租金回報約1.3厘。
特首林鄭月娥（上圖）昨天發表其任內第四份《施政報告》，重點放在講述中央對本港的支持，也觸及覓地建屋。民生方面，她只向 市民派了一粒「細糖」，減輕市民外出的交通費，包括延長公共交通費用津貼計劃至明...
2020-11-26
近月來中國爆多宗「台諜」案，現在又多一個獲判刑。國台辦昨日上午發佈，安徽省馬鞍山市中級人民法院周二依法對施正屏間諜案作出一審宣判，認定施正屏犯間諜罪，判處有期徒刑四年，剝奪政治權利二年，並處沒收個人財...
2020-11-26
美國總統特朗普同意正式啟動政權過渡及交接程序後一天，獲批取得每天機密情報簡報的總統當選人拜登，周二介紹首批六位重要的內閣成員，並表示「美國回來了」及將結束特朗普在任期間推行的單邊主義。而仍未認輸的總統...
2020-11-26
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原區域營業經理袁廣達稱，鰂魚涌南豐新邨7座高層H室，面積570方呎，三房間隔，望內園景，原叫價998萬，累減至888萬易手，呎價15579元，屬市價，...
2020-11-26
美股周二升穿3萬關口後整固，加上首領失業救濟人數上升，反映勞工市場停滯，在感恩節假期前夕，杜指早段下跌159點，見29886點。標普五百指數跌7點，報3628點；納指則升23點，報12067點。港股夜...
2020-11-26
歐霸F組形勢緊湊，拿玻里、阿爾克馬爾和皇家蘇斯達同樣兩勝一負累積六分，後兩者今晚狹路相逢。皇蘇有鋒將贊奴沙狀態回勇，但主場出擊的阿爾克馬爾也有翼鋒謝斯柏卡爾臣近況勇銳，雙方都有可取之處，故今仗不妨博和。（Now644、有線603台周五凌晨4:00直播） 當初歐霸完成抽籤後，外界已認為F組會成為三強鼎立局面。結果，實力明顯遜色的克羅地亞球隊列積卡，三戰俱敗敬陪末席，拿玻里、阿爾克馬爾和皇蘇相互交手各有贏輸，包括後者上一輪作東主場1:0險勝阿爾克馬爾。 謝斯柏卡爾臣夠弗 這支目前於西甲高踞榜首的黑馬，在歐霸亦精銳盡出，而且一眾鋒將狀態不俗。當中贊奴沙首五輪聯賽入兩球，及後狀態下...
2020-11-26
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
周星馳遭前女友于文鳳入稟高等法院追討七千萬元投資佣金，他昨日首度出庭抗辯，憶述02年始安排于文鳳打理個人投資項目，主因並非她的能力或信任，而是因為「佢自己喜歡，佢想幫我」。周星馳亦否認口頭應許的一成佣...
2020-11-26
一班跳舞人士，疫情蔓延下，依然不避忌，舉行集體舞會，跳出疫禍來，成為本港最大的染疫群組，事態嚴重，也反映當局無論推出多麼嚴厲的限聚令，只要部份人不遵守，疫情會一波接一波發生。特首昨天在《施政報告》中指出，為了達至「清零」的目標，或會推出大規模的檢測。這有助於阻止病毒擴散，但不能防止疫情一再爆發。治本之計，是爭取本港成為最先接種疫苖的地區。 特首承認，要全民檢測，難以實行，當局會更廣泛地推行沒有病徵人士「願檢盡檢」，或者有需要再次推行大規模的社區檢測，希望市民配合，以達至「清零」。但無論檢測範圍多廣範，都屬防守性質，不能遏止病毒。現在世人把注意力放在即將面世的疫苖上，特區政府...
2020-11-26
馬會因應近日新冠疫情急劇惡化，決定所有投注站由今日起只於非賽馬日開放（中午十二時至晚上八時），並僅提供兌換現金券或中獎彩票、投注戶口存款或提款、開設或重啟投注戶口、馬會電子錢包設定及轉帳設定，直至另行通知。 顧客可使用電話投注熱線，「優越」紅卡及各快線，亦可使用馬會流動應用程式、Racing Touch、網上投注區或1886電話投注自動服務系統投注，並可透過流動應用程式利用轉數快、易辦事即時轉賬服務或繳費靈，以及網上銀行的銀行繳付帳單服務存款。如沒有網上轉帳設施，可利用流動應用程式或網上投注區登記轉數快轉帳服務。 馬場浮世繪
2020-11-26