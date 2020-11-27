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港灣豪庭兩房月租1.43萬

2020-11-27 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事文愛玲表示，大角咀港灣豪庭8座中層H室，面積368方呎，兩房間隔，望開揚園景，議價後以1.43萬租出，呎租38.9元，據悉，新租客為家庭客。業主於11年3月以325萬購入，現享回報逾5厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座高層F室，面積455方呎，兩房間隔，望遠山景及少海景，獲租客以1.9萬租入，呎租41.8元。據了解，業主於15年以688萬購入，按買入價計，租金回報約3.3厘。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣御匯中層B室，面積297方呎，一房間隔，望市景，議價後以1.35萬租出，呎租45.5元，據悉，新租客為夫婦。業主於14年12月以約402萬購入，現享回報約4厘。
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