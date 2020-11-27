眺望翠綠山景 富豪．悅庭瑰麗裝潢高曠大廳

元朗洪水橋一帶建有不少低密度住宅，當中新晉洋房項目富豪．悅庭，樓齡僅約5年，背靠綠樹山巒，居住環境清靜怡人。是次為大家帶來一座3套房洋房，實用面積1986方呎，地下大廳擁4.15米特高樓底，配上時尚瑰麗裝潢，讓住戶享受寧靜又舒適的生活。



由百利保集團及富豪酒店集團發展的富豪‧悅庭，於2015年入伙，由36座洋房組成，每座均設有獨立門牌號碼，當中大部份間隔為3房3套及4房4套，另有2間設獨立室內升降機的5房董事大屋。屋苑提供包括戶外游泳池、健身室及宴會廳等設施，而附近亦有大欖郊野公園及南生圍的地方，親近大自然。出入方面，住戶步行約9分鐘，可抵輕鐵洪水橋站，若自行驅車，可經3號及9號幹線往市區，輕鬆穿梭港九新界。



此放盤洋房地庫已預留位置泊車之用。甫進大屋，實用面積1986方呎，地下廳堂以長形開則，飯廳放有圓形大餐桌，並掛上球體造型的別致吊燈，營造高雅的用餐環境。往前走便至客廳，淺色系沙發配上對面散發貴氣的雲石電視牆，簡約中流露豪宅氣派，大廳樓底達4.15米高，空間感強，可隨心擺放各式大型家具，打造心目中理想居停。



客廳旁有落地大玻璃，趟門而出便是私人花園，於此放置戶外家具佈置一番，栽種心愛的花卉植物，與四周的綠樹林蔭互相呼應，盡享清幽綠意生活。



拾級而上，為寢區位置，洋房設有3套房，間隔皆四正實用，1樓屬2間睡房位置，其中1房貼上花花牆紙，童趣滿溢；而主人房則為2樓位置，主臥放上雙人大牀後仍可達至三邊下牀，且備有落地玻璃門連接露台，室內採光度大大提升。