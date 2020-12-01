美孚新邨940萬易主
利嘉閣聯席董事鄧偉健表示，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道42號中層A室，面積約700方呎，3房1套間隔，以940萬易主，呎價約13429元，原業主約於2006年9月以約278萬購入，持貨約14年帳面獲利約662萬，物業升值逾2.4倍，買家為外區用家。
世紀21奇豐區域經理莊瑞生稱，馬鞍山聽濤雅苑9座中層H室，面積650方呎，3房間隔，以825萬沽出，呎價12692元。原業主於2011年1月以420萬購入上址，持貨逾9年帳面獲利405萬，期內升值96%。
美聯分行助理區域經理林振聲指，將軍澳海悅豪園1座中層G室，面積672方呎，屬3房1套間隔，獲同區客以約990萬承接，呎價約14732元。原業主於2012年4月以約558萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利約432萬元，升值77%。
中原分行B組高級分行經理楊麗珍表示，青衣盈翠半島12座極高層G室，面積667方呎，3房1套間隔，以1288萬成交，呎價19310元。
綠怡居兩房520萬沽
祥益地產區域董事林偉光稱，屯門綠怡居9座低層E室，面積482呎，兩房間隔，獲外區上車客以520萬承接，呎價為10788元，屬市場價成交。
利嘉閣經理吳秀蘭表示，元朗溱柏6座高層E室，面積約820方呎，為3房1套另設儲物室間隔，以870萬售出，呎價約10610元。原業主於2014年以約598.4萬購入，持貨6年帳面獲利約271.6萬，物業升值約45%。