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筲箕灣形薈呎租50元

2020-12-02 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理陳諺東表示，筲箕灣形薈2座高層F室，面積360方呎，一房間隔，望市景，獲租客以1.8萬租入，呎租約50元。據了解，業主於17年3月以755.6萬購入，按買入價計算，租金回報約2.9厘。

　　香港置業首席高級營業經理翁嘉慧表示，奧運站帝柏海灣1座中高層C室，面積1003方呎，三房連多用途房間隔，原叫租4.5萬，議價後以4.1萬租出，呎租40.9元，據悉，新租客為家庭客。業主於02年10月以約608萬購入，現享回報約8.1厘。

　　美聯區域聯席董事盧麗嘉表示，奧運站凱帆軒3座高層G室，面積432方呎，兩房間隔，望海景，月租1.8萬，呎租41.7元。業主於18年2月斥約818萬購入，按現水平租金計，回報率逾2.6厘。
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