美聯營業經理龍國榮表示，元朗寶豐大廈中層C室，面積205方呎，1房間隔，原先叫價350萬，議價後以318萬沽出，呎價15512元。原業主於17年4月以約228萬購入，持貨至今轉手帳面獲利90萬，升值約39.5%。
世紀21（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳都會駅3座高層G室，面積476方呎，兩房間隔，享開揚海景，原叫價900萬，累減63.2萬，獲區外用家以836.8萬承接，呎價17580元。據了解，原業主於16年以588萬購入，帳面獲利248.8萬，升值42%。
都會駅高層兩房升值42%
利嘉閣高級市務經理李嘉輝表示，黃大仙現崇山5B座低層D室，面積約523方呎，採兩房間隔，望池景，以988萬易主，呎價18891元，據了解，原業主約於11年5月以約692.5萬購入，現轉手帳面獲利約295.5萬，升值約43%。
中原高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河逸濤灣3座低層B室，面積561方呎，兩房間隔，以1120萬易手，呎價19964元，買家屬於用家，原業主於00年10月以328萬買入，持帳面獲利792萬，升值2.41倍。
利嘉閣高級市務經理李嘉輝表示，黃大仙現崇山5B座低層D室，面積約523方呎，採兩房間隔，望池景，以988萬易主，呎價18891元。