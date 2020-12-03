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屋苑頻錄減價承接

2020-12-03 列印
■二手屋苑再錄用家承接，並紛錄減價成交。 馬駿桐攝
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　　據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接，並紛錄減價成交，祥益高級分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊美湖居6座高層C室，面積544方呎，3房間隔，獲外區上車客垂青，議價後以596萬購入，呎價10956元，屬市價水平。

　　美聯營業經理龍國榮表示，元朗寶豐大廈中層C室，面積205方呎，1房間隔，原先叫價350萬，議價後以318萬沽出，呎價15512元。原業主於17年4月以約228萬購入，持貨至今轉手帳面獲利90萬，升值約39.5%。

　　世紀21（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳都會駅3座高層G室，面積476方呎，兩房間隔，享開揚海景，原叫價900萬，累減63.2萬，獲區外用家以836.8萬承接，呎價17580元。據了解，原業主於16年以588萬購入，帳面獲利248.8萬，升值42%。

都會駅高層兩房升值42%

　　利嘉閣高級市務經理李嘉輝表示，黃大仙現崇山5B座低層D室，面積約523方呎，採兩房間隔，望池景，以988萬易主，呎價18891元，據了解，原業主約於11年5月以約692.5萬購入，現轉手帳面獲利約295.5萬，升值約43%。

　　中原高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河逸濤灣3座低層B室，面積561方呎，兩房間隔，以1120萬易手，呎價19964元，買家屬於用家，原業主於00年10月以328萬買入，持帳面獲利792萬，升值2.41倍。

　　利嘉閣高級市務經理李嘉輝表示，黃大仙現崇山5B座低層D室，面積約523方呎，採兩房間隔，望池景，以988萬易主，呎價18891元。
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