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浪澄灣兩房月租兩萬

2020-12-03 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事林佩玲表示，奧運站浪澄灣5座高層B室，面積559方呎，兩房間隔，望海景，原先叫租2.1萬，議價後減租1000元，以2萬租出，呎租35.8元，據了解，租客為夫婦，原業主於09年6月以約503萬購入，現享回報約4.8厘。

　　香港置業營業經理黃銘傑表示，匯璽III第8座高層G室，面積354方呎，1房間隔，望開揚景，議價後以1.76萬租出，呎租49.7元，據悉，新租客為單身人士，業主於19年10月以約762萬購入，租金回報2.8厘。

　　美聯營業經理陳俊傑表示，筲箕灣香島2座中層B室單位，面積約為540方呎，為1房複式戶，議價後以1.85萬租出，呎租34.3元。
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