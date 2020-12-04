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美孚新邨三房月租2.35萬

2020-12-04 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業助理分區董事陳渝東表示，荔枝角美孚新邨4期百老匯街119號高層B室，面積714方呎，3房間隔，望街景，議價後以2.35萬租出，呎租32.9元，據悉，新租客為家庭客，業主於17年4月以約775萬購入，現享回報約3.6厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座中層C室，面積811方呎，3房連套房間隔，望海景，獲租客以2.9萬租入，呎租約35.8元，據了解，業主於11年1月以840萬購入，租金回報約4.1厘。

　　美聯助理聯席董事羅敬業表示，將軍澳天晉7座高層C室，面積725方呎，屬3房連套房設計，吸引同區換樓客承租，月租3萬，呎租41.4元。

  據了解，業主於11年12月以約985萬購得，租金回報率約3.7厘。
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