向南飽覽海景 比華利山別墅歐陸格調瑰麗大廳

比華利山別墅是大埔著名洋房屋苑，沿海而建，環境清幽寧靜，故吸引不少名人擇居於此，是次介紹比華利山別墅一座海景洋房，實用面積1902方呎，4房1套設計，廳堂及睡房均向南望吐露港海景，連800方呎花園，而私人天台設有白色涼亭，閒時可於此乘涼及賞海景。



由恒基發展的比華利山別墅，毗鄰船灣避風塘及吐露港，屋苑共提供535座洋房，每座洋房均設車位及花園，間隔由4至5房。屋苑設有大型住客會所，提供設施如室內外泳池，香薰水療及宴會廳等。交通方面，屋苑有穿梭巴士往來港鐵大埔站，附近亦有專線小巴來往大埔墟。



是次介紹的大宅，位於翠樺道單號屋，樓高3層，實用面積1902方呎，設有車庫，可供停泊約3輛愛車，另設約800方呎花園，種有多棵大樹配上石地板，恍如置身森林。



甫踏入大屋，即為客飯廳，廳堂面積寬敞，大廳樓底高約3米，在擺放大型家具後亦不會感擠逼。大廳擺放多組歐陸風家具，而牆身採素色及鏡面設計，配上水晶吊燈，高貴典雅。廳旁設有偌大落地玻璃，引入充足自然光，一室感覺更明亮，並坐向南方，把蔚藍的吐露港海景盡收眼底，叫人心曠神怡。



飯廳設有銀色鏡面櫃身，富有空間感，置有可坐多人的長餐桌，方便宴客。廚房空間寬闊，設置U形廚櫃，各式爐具應俱全，適合愛煮食人士。



浴木製樓梯而上，樓梯轉角亦置有掛畫，可見戶主用心布置。1樓為3間睡房及1個家庭廳，廳中置有色彩繽紛地墊，令氣氛顯得輕鬆。而屋內所有房間皆望海景，甚有豪宅氣派。2樓為特大主人套房及書房，房內設計承接客廳的歐陸風格，並設有偌大玻璃窗戶，引景入室。



套廁亦空間寬廣及用上雲石裝潢，設有偌大玻璃鏡、雙洗手台，及設有大玻璃分隔浴室，方便梳洗。最高一層為600方呎的天台，設有1個白色涼亭，涼亭下置有桌椅，可供住戶在此悠閒地吹海風及賞海景，甚為舒適寫意。