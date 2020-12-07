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屋苑連錄用家承接

2020-12-07 列印
■本港疫情升溫，拖累二手買賣氣氛回落，惟交投量仍屬平穩。
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        據《星島地產網》報道，本港疫情升溫，拖累二手買賣氣氛回落，惟交投量仍屬平穩，多個大型屋苑過去周六日均錄成交。美聯助理區域經理杜文輝指出，天水圍嘉湖山莊樂湖居1座中層E室，面積448方呎，以510萬售出，呎價11383元，屬市價，買家為外區上車客。

        中原分區營業董事伍錦基稱，將軍澳中心9座低層H室，面積541方呎，以875萬售出，呎價16174元，低市價約5%。美聯區域營業董事方思賢透露，將軍澳維景灣畔7座中層D室，面積498方呎，以820萬售出，呎價16466元，低市價約7%。

嘉湖每呎1.13萬售

　　世紀21分行經理黃宗信表示，馬鞍山雅典居9座中層B室，面積874方呎，三房兩廳間隔，以1300萬連車位沽出，呎價14874元。

　　祥益營業董事胡志偉表示，屯門居屋新圍苑B座高層3室，面積401方呎，兩房一廳，獲買家以415萬（自由市場價）購入自住，呎價10349元，屬市價。

　　港置首席聯席董事陳煒鈞表示，新蒲崗譽．港灣7座低層F室，兩房間隔，面積511方呎，以970萬放盤，最終減價32萬，以938萬成交，呎價18356元，屬市價。

天巒1980萬蝕讓

　　另外，二手市場亦錄蝕讓買賣。利嘉閣高級區域董事陳震宇表示，旺角Skypark高層C7室，面積316方呎，以600萬沽出，呎價18987元。據悉，原業主約於2015年以621.8萬購入，持貨約五年帳面蝕讓約21.8萬，貶值約4%。

　　消息指，上水天巒瑞奇大道雙號洋房，面積1576方呎，以1980萬成交，呎價12563元。原業主於2010年以約2104.7萬購入，持貨10年帳面蝕讓約124.7萬，期間貶值約6%。

　　
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