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屋苑頻錄減價成交

2020-12-08 列印
屋苑頻錄減價成交
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　　據《星島地產網》報道，疫市下屋苑頻錄減價成交，買家由用家作主導，其中馬鞍山銀湖‧天峰中層，面積604方呎，以923萬易手；另外，將軍澳廣場一個單位，面積451方呎，由同區上車客以800萬承接。

銀湖‧天峰呎價1.52萬

　　世紀21奇豐分行助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山銀湖‧天峰2座中層E室，面積604方呎，兩房兩廳連儲物室間隔，原叫價960萬，減價37萬，獲用家以923萬承接，呎價15281元。原業主於2009年12月以398萬購入上址，持貨11年帳面獲利525萬，單位升值約1.3倍。

　　美聯物業分行助理區域經理林振聲表示，將軍澳廣場6座高層C室，面積451方呎，望海景，由同區上車客承接，成交價800萬元，呎價約17738元。原業主於2006年5月以約208.3萬購入，帳面獲利約591.7萬元，升值逾2.8倍。

　　中原地產資深分區營業經理許偉業表示，葵涌月海灣2座高層連天台單位，面積403方呎，天台約129方呎，原業主準備移民，8月中以730萬放盤，最近第四波疫情影響樓市氣氛，叫價減至680萬，新近有區內租客還價至635萬，經討價還價後，終以647.5萬成交，呎價16067元，較銀行估價約671萬低3.5%。

  新業主為一名年輕人，一直在葵涌區租樓，剛取得香港永久居民身份，趁樓價回落把握機會置業。

月海灣特色戶647萬沽

  原業主於2014年以425萬買入單位，帳面獲利222.5萬，單位升值52%。
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