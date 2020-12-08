銀湖‧天峰呎價1.52萬
世紀21奇豐分行助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山銀湖‧天峰2座中層E室，面積604方呎，兩房兩廳連儲物室間隔，原叫價960萬，減價37萬，獲用家以923萬承接，呎價15281元。原業主於2009年12月以398萬購入上址，持貨11年帳面獲利525萬，單位升值約1.3倍。
美聯物業分行助理區域經理林振聲表示，將軍澳廣場6座高層C室，面積451方呎，望海景，由同區上車客承接，成交價800萬元，呎價約17738元。原業主於2006年5月以約208.3萬購入，帳面獲利約591.7萬元，升值逾2.8倍。
中原地產資深分區營業經理許偉業表示，葵涌月海灣2座高層連天台單位，面積403方呎，天台約129方呎，原業主準備移民，8月中以730萬放盤，最近第四波疫情影響樓市氣氛，叫價減至680萬，新近有區內租客還價至635萬，經討價還價後，終以647.5萬成交，呎價16067元，較銀行估價約671萬低3.5%。
新業主為一名年輕人，一直在葵涌區租樓，剛取得香港永久居民身份，趁樓價回落把握機會置業。
月海灣特色戶647萬沽
原業主於2014年以425萬買入單位，帳面獲利222.5萬，單位升值52%。