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海怡三房套月租2.1萬

2020-12-09 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業營業經理郭詠詩表示，鴨脷洲海怡半島15座極高層C室，面積621方呎，三房連套房間隔，原叫租2.3萬，議價後減價2000元，以2.1萬租出，呎租33.8元，據了解，新租客為家庭客。

　　業主於今年9月以1070萬購入，租金回報2.4厘。

　　香港置業高級區域經理宋國權表示，土瓜灣喜築中層D室，面積333方呎，一房間隔，坐向東北，原叫租約1.4萬，議價後減至1.37萬租出，呎租約41.1元，新租客為夫婦，心儀屋苑交通方便。

　　業主於16年10月以約527.9萬購入，現享回報逾3厘。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門凱德花園2座中層B室，面積325方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，月租1萬，呎租30.8元。
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