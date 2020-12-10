拿玻里今晚歐霸F組榜首大戰地頭迎擊皇家蘇斯達，即使保持不敗就能躋身三十二強，但主帥加度素豪言要全取三分，翼鋒保列坦奴即揚言聽命為恩師再破對手大門。尤其是客軍有大衞施華因傷倦勤，所以今仗主勝捧得過。 （Now645、有線601、661台周五凌晨1:55直播） 目前以十分排榜首的拿玻里領先次席的皇蘇與第三的阿爾克馬爾同樣兩分，今仗只要保持不敗便足以取得出線資格。然而，加度素強調不會消極求和，會以全取三分為目標：「賽程如此密集，不可能每場比賽都能夠保持百分百狀態，所以心態很重要，大家要把目標提高至全取三分，昂然殺入三十二強。」 保列坦奴感激加度素 加度素一聲令下，保列坦奴...

2020-12-10