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翠林花園議價後租出

2020-12-10 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯高級營業經理葉桂源表示，屯門翠林花園C座低層5室，面積330方呎，兩房間隔，享市景，原先叫租約9300元，議價後以8900元租出，呎租約27元，據悉，業主於97年以約165.6萬購入，租金回報約6.4厘。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門南浪海灣5座中層G室，面積524方呎，兩房間隔，獲同屋苑客垂青，以1.45萬出，呎租27.7元，目前單位市值約672萬，租金回報率達2.6厘。

　　祥益高級分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居4座低層G室，面積548方呎，3房間隔，獲外區客垂青，議價後以1.2萬租出，呎租21.9元。

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