愛都大廈四房8380萬售

中原地產九龍豪宅高級分區經理麥少基表示，九龍塘Eight College連平台特色戶，面積1777方呎，四房連雙套房間隔，另設儲物房及工人套房，擁881方呎平台，原叫價5900萬，終連同雙車位以5558萬成交，呎價31277元，新買家為本地人士，居於外區。原業主於15年以4810.8萬連雙車位購入，現沽貨帳面獲利747.2萬離場，升值16%。
世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢歡泰花園單號屋，面積1816方呎，三房連工人房間隔，望海景，原叫價4500萬，累減498萬，以4002萬易手，呎價22037元。據了解，原業主於06年以1980萬沽出，帳面獲利2022萬，升值約1倍。
世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角慧雲峯中層G室，面積932方呎，三房連套房間隔，享海景，原叫價2300萬，議價後以2040萬沽出，呎價21888元。據了解，原業主於06年10月以793.2萬購入，帳面獲利1246.8萬，升值近1.6倍。
利嘉閣首席分區董事溫錦駒表示，將軍澳THE PARKSIDE第2座高層C室，面積753方呎，三房套連儲物房間隔，望開揚景，以1270萬沽出，呎價16866元。據悉，原業主於14年11月以911.5萬購入，現轉手帳面獲利358.5萬，升值約39%。