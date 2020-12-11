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藍灣半島呎租43.8元

2020-12-11 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座低層F室，面積457方呎，兩房間隔，望泳池園景及少海景，獲租客以2萬租入，呎租43.8元。據了解，業主於12年4月以450萬購入，按買入價計算，租金回報5.3厘。

　　祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門居屋新圍苑F座高層5室，面積401方呎，兩房間隔，租客為外國回流客，以月租1.1萬「即睇即租」，呎租27.4元，租金回報率達3.1厘。

　　世紀21領先置業執行董事陳遠禮表示，紅磡環海．東岸1A座中層J室，面積322方呎，一房間隔，以月租1.33萬租出，呎租41.3元。據了解，業主於15年11月以534.6萬購入，可享租金回報近3厘。
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