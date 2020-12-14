向東南望內園 加州花園淡雅廳堂明亮自然

元朗大型洋房屋苑加州花園內設有廣場及會所等，猶如一個小市區，是次走訪為鄰近會所一放盤，為向東南花園洋房，採3房1套設計，面積1014方呎，一室裝潢明亮，並設有花園、2個平台及天台，私人戶外空間充裕。



加州花園位於元朗和生圍，附近為加州豪園、錦綉花園、葡萄園等，同時亦鄰近米埔自然護理區濕地。整個項目提供逾980座洋房，每座洋房也擁有車房及獨立花園。交通方面，住戶可乘搭住客巴士往來港鐵元朗站及港鐵上水站，住戶若自行駕車前往元朗市中心，也只需約10分鐘。



此外，加州花園自設廣場，店舖提供如便利店、食肆等，滿足住戶基本生活所需。另外亦設住客會所，提供游泳池及網球場等設施。



是次走為介紹的加州花園放盤位於住客會所旁，位於海棠徑單號屋，實用面積1014方呎，樓高3層，並設有車庫，可泊約2至3輛車。



甫進屋內，即見飯廳及廚房，用以橙色牆身配上水晶吊燈，令一室充裕溫馨浪漫的氣息，而地板則用上黑白色，亦帶出了層次感，飯廳外連236方呎花園。廳堂一旁的開放式廚房用色高貴，牆身以金色及綠色的小階磚交織而成，再襯上淺金色的廚櫃，在此環境下下廚，心情格外開朗。



沿着木製樓梯上，為客廳及主人套房，廳堂設有對流窗，主要向東南，望同屋苑洋房景，眺望山景，另外一面窗則可望主人套房外連的小平台。主人套房間隔四正，設有2面窗，其中一面外連小平台，戶主可亦此晾曬衣物。



另外2房則分佈在二樓，其中一房亦外連平台，並間隔實用，擺放寢具輕易而舉。最高一層為天台，可於此悠然地賞星觀月。