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康城新盤月租1.18萬有交易

2020-12-17 列印
　　將軍澳日出康城6期即將收樓，市場出現平價租盤，月租1.1萬有交易，料為區內入伙盤中最低價。中原高級分區營業董事伍錦基表示，LP6第3座中層J室，面積307方呎，1房間隔，以1.1萬租出，呎租約36元。

　　利嘉閣首席聯席董事羅志雄表示，屋苑5座高層J室，面積309方呎，1房間隔，原叫租1.5萬，大幅減價3200元至1.18萬租出，呎租約38元。本月該屋苑連錄數宗租務成交，租金均相近，形成新市價。
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