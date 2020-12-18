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屋苑紛錄市價成交

2020-12-18 列印
■馬鞍山新港城一個兩房單位以550萬易手，呎價15805元。資料圖片
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　　據《星島地產網》報道，美國聯儲局維持利率不變，符合市場預期，令二手市場表現靠穩，紛錄市價成交。世紀21奇豐區域經理趙詠欣表示，馬鞍山新港城B座高層03室，面積348方呎，兩房一廳間隔。

  單位原叫價600萬，議價後減價50萬，以550萬易手，呎價15805元。

新港城呎價1.58萬沽

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門大興花園2期6座高層B室，面積475方呎，兩房一廳，獲區內上車客以520萬購入自住，呎價10947元，屬市價成交。

　　中原高級分區經理梁志昌表示，西半山蔚華閣低層A室，面積622方呎，三房一套間隔，以1160萬易手，呎價18650元，屬市價成交。

　　美聯營業經理陳子雄表示，藍灣半島7座極高層B室，面積811方呎，三房一套間隔，原叫價1490萬，議價後以1397萬成交，呎價17226元，屬市價，買家為同區用家。

　　港置首席高級營業經理郭詠詩表示，香港仔中心D座低層2室，兩房間隔，面積438方呎，單位以約650萬放盤超過一年，近日獲區內首置客接洽，最終減價約72萬，以約578萬成交，呎價13196元，低市價約10%。

恆順園1088萬易手

　　利嘉閣助理分區經理梁桂華表示，屯門恆順園3座頂層複式單位，面積約1056方呎，三房一套連工人房間隔，坐向東北，景觀開揚。

  單位放盤約六個月，原開價1200萬，議價後減價112萬，以「意頭價」1088萬沽出，呎價10303元，略低市價1%。
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