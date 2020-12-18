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大圍名城四房1759萬沽

2020-12-18 列印
　　豪宅亦紛錄成交個案，世紀21奇豐區域經理李仕明表示，大圍名城5座中層SC室，面積959方呎，四房套間隔，原叫價1850萬，終以1759萬成交，呎價18342元。據了解，原業主於2015年1月以1146萬購入，帳面獲利613萬，升值53%。

　　世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，西貢大藍湖村雙號村屋全幢，建築面積2100方呎，四房兩廳間隔，連700方呎天台，原叫價1800萬，以1750萬沽出，建築面積呎價8333元。據了解，原業主為外藉人士，於2010年3月以920萬購入，帳面獲利830萬，升值90%。

　　中原高級分區經理梁志昌表示，西半山蔚華閣低層A室，面積622方呎，三房套間隔，以1160萬售出，呎價18650元。原業主於2010年5月以644萬買入，帳面獲利516萬，升值80%。
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