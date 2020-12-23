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海麗花園月租1.15萬

2020-12-23 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門海麗花園1座高層E室，面積457方呎，兩房間隔，獲外區客以1.15萬承租，呎租25.2元，若以單位現時市值價約544.5萬作計算，租金回報率達2.5厘。

　　香港置業高級區域董事文啟光表示，長沙灣一號．西九龍1座高層B室，面積867方呎，3房連套房間隔，望內園景，議價後以2.9萬租出，呎租33.4元，據悉，新租客為家庭客，業主於17年以約1050萬購入，現享租金回報約3.3厘。

　　Q房網營業經理陳諺東表示，筲箕灣形薈1A座高層B室，用面積469方呎，屬兩房間隔，望山景，獲租客以2.2萬租入，呎租約46.9元。據了解，業主於16年9月以1016萬購入，按買入價計算，租金回報約2.59厘。
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