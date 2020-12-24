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環海．東岸月租1.05萬

2020-12-24 列印
　　二手再錄市價租務個案，世紀21領先置業代理執行董事陳遠禮表示，紅磡環海．東岸1C座中層K室，面積216方呎，開放式間隔，以月租1.05萬租出，呎租48.6元。據了解，業主於今年9月以415萬購入，租金回報率約3厘。

　　Q房網營業經理譚慧絲表示，灣仔尚翹峰1座中層C室，面積491方呎，屬兩房間隔，望開揚景，以2.1萬租出，呎租42.7元，據了解，業主於07年6月以428.3萬購入，按買入價計算，租金回報約5.88厘。

　　美聯助理聯席董事曾偉堯表示，油塘曦臺2座高層A室，面積547方呎，屬兩房間隔，望海景，以1.85萬租出，呎租34元，業主於今年5月斥資1174.3萬購入，按現水平租金計，回報率約1.9厘。

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