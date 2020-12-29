眺望綠樹翠巒 加州花園中空大廳閒逸舒適

元朗加州花園被綠樹林蔭環繞，位置自成一隅，是次走訪一座洋房，3套房設計，面積1387方呎，中空廳設計，房間以粉色為主，顯得舒適閒逸。此外，大屋設有花園及天台，方便住戶享受日光浴及欣賞附近翠綠山林景。



由新地發展的加州花園，位於元朗和生圍，鄰近加州豪園、錦綉花園、葡萄園等。項目分5期發展，提供逾980座洋房，每座洋房也擁有車房及獨立花園。屋苑設住客會所，提供游泳池及網球場等設施，附近亦有加州花園廣場，店舖提供如便利店、食肆等，可滿足住戶基本生活所需。另外，住戶可乘搭住客巴士往來港鐵元朗站及上水站，住戶若自行駕車前往元朗市中心，也只需約10分鐘。



馬上帶大家走訪加州花園米路斯徑單號屋，實用面積1387方呎，樓高3層，入屋先到飯廳及開放式廚房。飯廳的家具以深木色為主，與廚房的白色廚櫃形成對比，讓空間層次分明。廚房置有基本煮食用具，方便一展廚藝。



廳旁設有大落地玻璃門，外連323方呎花園，花園設有綠色圍牆，再配上附近綠樹及盆栽，更顯綠意盎然。



據現場所見，住戶可在此放置燒烤用具，閒時邀約朋友聚首一堂。



三套房設計



洋房1樓為客廳，樓底高約12呎，設有中空廳，更顯氣派。廳堂面積寬闊，擺放多組灰色沙發，一旁牆身飾以棕色，再配襯上立體掛畫，令客廳增添溫暖氣息。廳旁設有大落地玻璃窗，有助採光及通風。



拾數級而上半層為1套房，另外2樓亦設有2套房，這2間套房均髹上粉紅色牆身，顯得柔和。其中的主人套房更貼有一面粉色花紋牆紙作點綴，看起來不但更美，也更為雅致，一旁的窗簾布設有鏤空星空圖案，陽光從窗簾外照射進來時，就像星光在房間裏盛放，十分夢幻。