屋苑頻錄疫市減價成交

據《星島地產網》報道，疫市下屋苑頻錄減價成交，買家以用家主導，粉嶺牽晴間高層，實用面積385方呎，獲同區上車客以540萬承接，同區花都廣場低層，實用面積約536方呎，由換樓客以638獲購入。



粉嶺牽晴間540萬沽



世紀21奇豐分行區域經理陳偉康表示，粉嶺牽晴間9座高層E室，實用面積385方呎，2房間隔，座向西南，望內園景，原開價550萬元，放盤1星期，速獲同區上車客以540萬承接，實用呎價14026元。原業主於2010年9月購入上址，當時作價182萬，持貨10年，帳面獲利358萬元，單位期內升值近2倍。



利嘉閣助理分區經理林偉明表示，粉嶺花都廣場4座低層G室，實用面積約536方呎，外望開揚景觀。單位原叫價650萬元，以638獲承接，減價12萬元或2%實用面積呎價約11903元，買家換樓客，原業主在1995年9月，以約195.9萬元買入上述單位。持貨至今約25年，帳面獲利約442.1萬元或2.3倍。



屯門倚嶺南庭588萬易手



祥益地產高級客戶經理古文彬表示，屯門倚嶺南庭中層E室，實用面積572呎，獲區內首置客垂青。該買家鍾情單位客廳及房間均向南擁開揚景觀，加上樓底較高，室內採光度充足，而且原業主增加議幅，累積減價62萬，上述買家便決定以588萬購入上址作自住之用，以實用面積計算呎價為10280元，稍低市場價成交。林偉明補充，花都廣場現時約有120個放盤提供，最低「入場費」由約500萬元起。