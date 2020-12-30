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北角豪廷峯月租2.8萬

2020-12-30 列印
　　年尾屬傳統淡季，加上市場租盤量增加，業主為求盡快租出單位不惜大幅減價。中原區域營業董事林龍南透露，北角豪廷峯2座低層D室，面積569方呎，採2房間隔，業主原開價月租28000元，因放盤約半年未租出，加上疫情及和臨近年底，心急租出單位，最終大幅減價7000元、即25%，以21000元租出，呎租37元，租金較市價低近2成，租客本身亦居住在同一地區。

　　林龍南指出，業主於2015年3月以930萬買入單位。

　　個別屋苑細單位租賃成交湧現，世紀21領先執行董事陳遠禮表示，紅磡環海．東岸1C座中層D室，230方呎，開放式間隔，月租1.15萬，呎租50元。據了解，業主於2015年9月以413.1萬購入單位。
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