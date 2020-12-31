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長沙灣碧海藍天月租1.75萬

2020-12-31 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣碧海藍天5座極高層F室，面積499方呎，屬兩房間隔，望海景，原先叫租2萬，議價後減價約2500元，以約1.75萬租出，呎租約35.1元，據了解，新租客為家庭客，業主於06年12月以約292.8萬購入，現享租金回報逾7厘。

　　Q房網董事楊永健表示，東半山光明臺3座高層C室，面積800方呎，屬3房連工人房間隔，望海景，獲租客以3.4萬租入，呎租約42.5元。

　　利嘉閣分行經理梁志偉透露，大潭陽明山莊14座中層79室，面積約1624方呎，為兩房連雙套房間隔，望山景，以7.8萬租出，呎租約48元，據悉，業主於97年1月以約3400萬購入，現租出享租金回報率約3厘。
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