月海灣呎價1.57萬
利嘉閣首席聯席董事陳志傑表示，葵涌月海灣2座高層C室，面積412方呎，兩房間隔，單位由去年9月放盤，原業主開價720萬，累減70萬以650萬沽出，呎價約15777元，低市價約5%。
世紀21奇豐經理張翠珊表示，馬鞍山富輝花園1座中層E室，面積477方呎，兩房一廳間隔，原業主叫價620萬，議價後以自由市場價618萬成交，呎價12956元，低市價約3%。
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門新屯門中心9座低層F室，面積455方呎，兩房兩廳，外區投資客以508萬購入，呎價11165元，低市價約3%。
中原高級區域營業經理馬斯力表示，屯赤隧道通車後區內睇樓量上升三成，天水圍栢慧豪園6座高層A室，面積494方呎，兩房間隔，叫價620萬，累減30萬，以590萬成交，呎價11943元，低市價約3%，新買家為區內分支家庭。
太古城兩房千萬沽
美聯太古城市務經理（銷售）錢敏義表示，太古城興安閣高層E室，面積506方呎，兩房間隔，原業主叫價約1040萬，議價後以1000萬易手，呎價約19763元，為市價成交，買家為外區用家。
港置助理分區董事植光遠表示，九龍灣得寶花園B座中層3室，原則一房，改為開放式間隔，面積282方呎，議價後減價10萬，獲外區首置客承接，以465萬成交，呎價16489元，屬市價。