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嘉湖三房月租1.1萬

2021-01-07 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居3座中層C室，面積551方呎，三房間隔，以1.1萬租出，呎租20元，租金回報率達2.3厘。

　　利嘉閣首席聯席董事張嘉榮表示，西半山殷然低層B室，面積588方呎，兩房間隔，景觀開揚，以32500元租出，呎租約55元。

  據悉，業主於16年5月以約1509萬購入，現租出可享租金回報率約2.6厘。

　　香港置業助理分區董事植光遠表示，牛頭角淘大花園S座高層4室，面積484方呎，兩房間隔，於零議價下以1.7萬租出，呎租35.1元，據了解，新租客為夫婦，業主於13年1月以約510萬購入，現享租金回報約4厘。

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