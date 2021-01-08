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筲箕灣形薈呎租57.3元

2021-01-08 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理陳諺東表示，筲箕灣形薈1B座中層D室，面積494方呎，兩房間隔，望開揚市景，獲租客以2.83萬租入，呎租57.3元。據了解，業主於16年9月以964萬購入，按買入價計算，租金回報約3.52厘。

　　祥益高級分行經理龍超君表示，屯門兆康苑K座低層2室，面積431方呎，兩房間隔，以8500元租出，呎租19.7元，租客為內地短租客，若以單位市值約414.5萬作計算，該單位租金回報率達2.5厘。

　　世紀21領先置業代理執行董事陳遠禮表示，紅磡環海．東岸1C座高層J室，面積217方呎，開放式間隔，以月租1.1萬租出，呎租50.7元。據了解，業主於15年11月以403.3萬購入，可享租金回報近3.3厘。
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