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區內客市價租嘉湖

2021-01-09 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居3座高層G室，面積548方呎，3房間隔，獲區內客垂青，累減1500元，以1.2萬租入，呎租21.9元，租金回報率達2.4厘。

　　世紀21領先置業執行董事陳遠禮表示，紅磡環海．東岸1C座高層E室，面積241方呎，開放式間隔，以月租1.22萬租出，呎租50.6元。據了解，業主於15年10月以472.1萬購入，現成功租出，可享租金回報3.1厘。

　　香港置業分區董事駱啟生表示，南昌站匯璽II第5B座極高層J室，面積346方呎，屬1房間隔，望開揚景，議價後以1.85萬租出，呎租53.5元，據悉，業主於18年9月以約876.8萬購入，租金回報2.5厘。

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